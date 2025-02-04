Євроінтеграційний комітет Верховної Ради забракував законопроект про створення Київського міського окружного адміністративного суду

Комітету Верховної Ради не сподобався законопроект, яким пропонується доручити розгляд справ про оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК не Вищому адміністративному суду, суддів якого відбиратимуть за вирішальної ролі іноземних експертів, а Київському міському окружному адміністративному суду.

Парламентський Комітет з питань інтеграції України до ЄС на засіданні 3 лютого розглянув законопроект №12368-1 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів України щодо утворення та функціонування Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 січня Верховна Рада досить неочікувано прийняла за основу цей законопроект 12368-1 народного депутата Сергія Власенка, яким пропонується доручити розгляд справ про оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК не Вищому адміністративному суду, суддів якого відбиратимуть за вирішальної ролі іноземних експертів, а Київському міському окружному адміністративному суду (КМОАС).

Напередодні прийняття, 8 січня, профільний Комітет Верховної Ради з питань правової політики, який очолює Денис Маслов, надав висновок, в якому рекомендував прийняти законопроект Кабміну щодо створення Вищого адміністративного суду 12368, поданий за підписом віцепремʼєрки-міністра юстиції Ольги Стефанішиної, а законопроект Сергія Власенка про КМОАС – відхилити.

9 січня представляти свій законопроект до Верховної Ради прийшла сама міністр юстиції Ольга Стефанішина. Також прийняти законопроект 12368 закликав з трибуни парламенту і голова профільного Комітету Денис Маслов. Обидва апелювали до необхідності прийняття законопроекту, адже його записали серед міжнародних зобовʼязань України, які наша держава має виконати. Нагадаємо, Кабмін пропонував створити ВАС за допомоги Етичної ради, яка наполовину складається з «міжнародників» і доручити йому розглядати справи стосовно оскарження результатів конкурсів, які проводяться з «міжнародниками».

Однак врешті законопроект Кабміну взяв лише 218 голосів. З них 178 дала фракція «Слуга народу», 15 голосів - депутати від «Платформи за життя та мир», 13 - «Довіра», 6 - «Партія «За майбутнє» і 1 голос від «Голосу».

Не набрали необхідної кількості і голосування зі спробою направити законопроект на повторне перше читання чи повернути на доопрацювання до Кабміну, тобто, проект 12368 було повністю відхилено.

Фактично цей проект уряду спіткала доля попередніх проектів про створення цього спецсуду, всі три яких були відхилені 3 грудня.

Натомість законопроект Сергія Власенка набрав більше, ніж потрібно, 232 голоси «за», з яких 190 голосів дала «Слуга народу», і був прийнятий за основу. Підтримали цей законопроект і члени профільного комітету, включно з його головою Денисом Масловим.

Разом з тим, під час підготовки до другого читання Комітет з питань інтеграції України до ЄС ухвалив висновок, що «проєкт закону суперечить міжнародним зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції». Однак цей Комітет не є профільним, тож фінальне рішення буде за Комітетом ВР з питань правової політики, який поправки до цього законопроекту ще не розглядав.

Нагадаємо, що створення КМОАС було заплановане після ліквідації наприкінці 2022 року Окружного адміністративного суду Києва. Суд створили як юридичну особу, навіть визначили 51 суддю у штаті, але відбір суддів ВККС так і не розпочала.

В свою чергу, МВФ у Меморандумі з Україною передбачив, що парламент має до кінця грудня 2024 року прийняти закон про створення Вищого суду з публічних спорів, суддів якого має відібрати Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ), яка повністю складається з іноземців. Виконання цього маяку потрібно для отримання грошей від іноземних донорів.

Нагадаємо також, що Сергій Власенко та ще 55 народних депутатів в грудні звернулися до Конституційного Суду України з поданням щодо перевірки на конституційність вирішальної участі іноземних громадян та представників міжнародних організацій у різних конкурсах та відборах у ключові державні органи, у тому числі, на очільників НАБУ та САП.

Автор: Наталя Мамченко

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