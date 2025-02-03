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У Рівному затримали двох чоловіків, які готували теракт біля управління поліції

20:12, 3 лютого 2025
Фігуранти планували підірвати пристрій біля управління поліції, щоб вбити якомога більше правоохоронців та пересічних громадян.
У Рівному затримали двох чоловіків, які готували теракт біля управління поліції
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У Рівному СБУ затримала двох чоловіків, які готували теракт біля райуправління поліції. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними, російські агенти планували залишити біля будівлі саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у сумці, і підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки.

При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.

У СБУ зазначають, що так російська спецслужба хотіла вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту.

Обох фігурантів було затримано «на гарячому», коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку. На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для російських спецслужб.

Вказується, що фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали «швидкі» заробітки на телеграм-каналах. Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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