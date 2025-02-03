Практика судов
  1. В мире

На греческом курорте Санторини произошло более 200 землетрясений – туристы и жители массово покидают остров

20:39, 3 февраля 2025
Многие местные жители и туристы уже покинули остров на самолетах и ​​паромах, а другие провели ночь в своих машинах или в безопасных зонах.
На греческом курорте Санторини произошло более 200 землетрясений – туристы и жители массово покидают остров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На популярном греческом курортном острове Санторини произошло более 200 землетрясений. Подземные толчки стали причиной планов эвакуации.

В частности, многие местные жители и туристы уже покинули остров на самолетах и ​​паромах, а другие провели ночь в своих машинах или в безопасных зонах. Об этом сообщает Daily Mail.

Утром 3 февраля северо-западнее небольшого острова Анафи, недалеко от Санторини произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2.

Как сообщил информационный портал «Нефтемпорики», жители массово покидают остров из-за землетрясений, в порту стоят очереди на паром.

«Большие очереди образовались в порту Афиниос на Санторини, поскольку сотни местных жителей и посетивших остров готовятся оставить его на паромах из-за постоянной сейсмической активности, а также из-за страха более сильного землетрясения или пробуждения вулкана», - говорится в сообщении.

Министерство гражданской обороны Греции выпустило заявление, в котором сообщается, что толчки между вулканическими островами Санторини и Аморгос не связаны с вулканической активностью, однако власти настоятельно призывали жителей и туристов соблюдать осторожность. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, вулкан острова, сформировавшийся после одного из величайших извержений в истории около 1600 г. до н. э., в последний раз извергался в 1950 году.

Между тем сегодня на острове закрыты школы и созданы пункты эвакуации.

В главном городе Санторини, Фири, местные власти определили пункты сбора для жителей в рамках подготовки к возможной эвакуации, хотя мэр Никос Зорзос отметил превентивный характер мероприятий.

Греческие СМИ сообщили, что несколько человек провели ночь на открытом воздухе — либо в своих автомобилях, либо в местах, обозначенных властями как безопасные.

В Афинах премьер-министр Кириакос Мицотакис провел экстренное совещание по этому вопросу, в то время как в Санторини уже были установлены палатки на открытом стадионе, а полиция и пожарная служба находились в повышенной готовности.

Профессор геофизики и сейсмологии Костас Папазахос подчеркнул, что самым плохим сценарием может стать землетрясение магнитудой 6,0 и более. Однако они также отметили, что эти меры носят предупредительный характер и, возможно, энергия под землей рассеивается, не вызывая сильных толчков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Греция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Агентством USAID пока будет руководить Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что сотрудники Агентства USAID полностью отказались от сотрудничества.

Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дия

Также данные из Электронной системы здравоохранения о пациентах, кроме Портала Дия, будут попадать в системы поставщиков электронных коммуникационных услуг.

«Сумерки ВАКС» – судьям Высшего антикоррупционного суда в последнее время не везет во время различных конкурсов

Неудачей для судей ВАКС завершились конкурсы на должности членов ВСП, ВККС и судей АП ВАКС, а Совет правосудия еще и открывает дисциплинарные дела.

Сотрудникам USAID сообщили, что здание штаб-квартиры будет закрыто для персонала Агентства – AP

Сотрудникам USAID 3 февраля запретили входить в штаб-квартиру в Вашингтоне – AP.

Трансформация коммуникаций, добродетель должностных лиц, мониторинг политических процессов – в связи с ликвидацией USAID могут остановиться гранты на 835 млн долларов

Ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся трансформацией коммуникаций, медиа и добродетелью чиновников на 835 млн долларов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області