На греческом курорте Санторини произошло более 200 землетрясений – туристы и жители массово покидают остров

Многие местные жители и туристы уже покинули остров на самолетах и ​​паромах, а другие провели ночь в своих машинах или в безопасных зонах.

На популярном греческом курортном острове Санторини произошло более 200 землетрясений. Подземные толчки стали причиной планов эвакуации.

В частности, многие местные жители и туристы уже покинули остров на самолетах и ​​паромах, а другие провели ночь в своих машинах или в безопасных зонах. Об этом сообщает Daily Mail.

Утром 3 февраля северо-западнее небольшого острова Анафи, недалеко от Санторини произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2.

Как сообщил информационный портал «Нефтемпорики», жители массово покидают остров из-за землетрясений, в порту стоят очереди на паром.

«Большие очереди образовались в порту Афиниос на Санторини, поскольку сотни местных жителей и посетивших остров готовятся оставить его на паромах из-за постоянной сейсмической активности, а также из-за страха более сильного землетрясения или пробуждения вулкана», - говорится в сообщении.

Министерство гражданской обороны Греции выпустило заявление, в котором сообщается, что толчки между вулканическими островами Санторини и Аморгос не связаны с вулканической активностью, однако власти настоятельно призывали жителей и туристов соблюдать осторожность. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, вулкан острова, сформировавшийся после одного из величайших извержений в истории около 1600 г. до н. э., в последний раз извергался в 1950 году.

Между тем сегодня на острове закрыты школы и созданы пункты эвакуации.

В главном городе Санторини, Фири, местные власти определили пункты сбора для жителей в рамках подготовки к возможной эвакуации, хотя мэр Никос Зорзос отметил превентивный характер мероприятий.

Греческие СМИ сообщили, что несколько человек провели ночь на открытом воздухе — либо в своих автомобилях, либо в местах, обозначенных властями как безопасные.

В Афинах премьер-министр Кириакос Мицотакис провел экстренное совещание по этому вопросу, в то время как в Санторини уже были установлены палатки на открытом стадионе, а полиция и пожарная служба находились в повышенной готовности.

Профессор геофизики и сейсмологии Костас Папазахос подчеркнул, что самым плохим сценарием может стать землетрясение магнитудой 6,0 и более. Однако они также отметили, что эти меры носят предупредительный характер и, возможно, энергия под землей рассеивается, не вызывая сильных толчков.