На Еврокомиссию подали жалобу из-за ограничения Урсулой фон дер Ляйен доступа к официальным документам

Экологическая организация считает, что Европейская комиссия ограничивает доступ к официальным документам.

На Европейскую комиссию подали жалобу из-за ограничения Урсулой фон дер Ляйен доступа к официальным документам. Об этом сообщает Рolitico.

В частности, жалобу подала экологическая благотворительная организация ClientEarth. Как сообщается, она касается первого заседания нового состава ЕК 4 декабря, когда президент Урсула фон дер Ляен и ее команда приняли решение, ограничивающее доступ к определенным официальным документам.

«Прозрачное принятие решений является одним из столпов демократии и верховенства права, за защиту которых отвечает Комиссия», - отметила юрист организации Илзе Тралмака.

«Изменения создают недоступные процессы, закрывающие заинтересованные стороны от важных экологических решений, оставляя гражданское общество и общественность на милость институционального контроля», – добавила она.

Согласно юридическому анализу ClientEarth решение Комиссии ограничивает определение «документа» и, следовательно, ограничивает то, что может быть обнародовано по запросу на доступ к информации.

Это, в частности, будет исключать проекты оценки влияния или документы, связанные с текущими файлами, включая разрешения на использование химикатов или пестицидов, а также заключение юридической службы Комиссии.

Юрист добавила, что это также может привести к нарушению Орхусской конвенции, которая предоставляет общественности широкий доступ к информации о принятии решений по экологическому законодательству.

Издание указывает, что новые правила также требуют, чтобы текстовые сообщения не использовались для получения важной информации и удалялись автоматически.

Решение Комиссии от 4 декабря также ограничивает тех, кто может запрашивать публичный доступ к документам Комиссии, и исключает людей и организации, проживающие за пределами ЕС.

По словам Тралмаки, ограничения вызывают «достаточное беспокойство, потому что, например, если мы возьмем важное сырье, Комиссия принимает решения по горнодобывающим проектам в разных странах, находящихся далеко за пределами ЕС, и граждане третьих стран и организации не смогут запросить информацию» о них.