«Украинские воины – гарант безопасности Европы», — в МИДе резко ответили Анджею Дуди, который увидел угрозу в украинских военных

МИД Украины не соглашается с предположением польского президента о возможных рисках из-за возвращения украинских военных с фронта.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда считает, что завершение войны в Украине и возвращение с фронта тысяч мужчин может привести к всплеску международной организованной преступности.

В МИД Украины прокомментировали заявление польского президента, связавшего возможный рост преступности в Европе с возвращением с фронта украинских защитников.

Спикер ведомства Георгий Тихий заявил, что МИД не соглашается с предположением Дуды о возможных рисках из-за возвращения украинских военных с фронта.

Он напомнил, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.

Также спикер подчеркнул, что с первых лет российской агрессии, Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции военных.

«Украинские воины не являются угрозой, а фактором безопасности для всей Европы. Они залог свободного и стабильного будущего Европы», – подчеркнул Тихий.