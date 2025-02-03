Модернізація армії — Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ

Президент затвердив план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.

Президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.

Глава держави у вечірньому зверненні зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо модернізації української армії.

«Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього - до виконання. Корпусна система потрібна», — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, також було обговорено підходи до призначення командирів корпусів.

«Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне - цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені», — підкреслив Президент.

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