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США на місяць призупинять введення імпортних мит на канадські товари — Трюдо поговорив з Трампом

07:54, 4 лютого 2025
Зі свого боку Канада посилить захист кордону та боротьбу з наркотрафіком.
США на місяць призупинять введення імпортних мит на канадські товари — Трюдо поговорив з Трампом
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Сполучені Штати Америки на місяць призупинили впровадження 25% мит на канадські товари. Про це повідомив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Зі свого боку Канада посилить захист кордону та боротьбу з наркотрафіком.

«Я щойно провів гарну розмову з президентом Трампом. Канада реалізує наш план зі зміцнення кордону на 1,3 млрд доларів - посилюючи прикордонний контроль за допомогою нових гелікоптерів, технологій і персоналу, покращуючи координацію з американськими партнерами та збільшуючи ресурси для запобігання потоку фентанілу», - зазначив Трюдо.

За його словами, над захистом кордону працюватимуть майже 10 тисяч прикордонників.

Крім того, Канада взяла на себе зобов’язання призначити відповідального за боротьбу з наркокартелями, які займаються створенням та продажем синтетичного наркотика фентанілу. А ще визнає картелі терористичними організаціями.

«Я також підписав нову директиву розвідки про організовану злочинність і фентаніл, і ми підтримаємо її 200 млн доларів. Пропоновані тарифи будуть припинені як мінімум на 30 днів, поки ми працюємо разом», - резюмував Трюдо.

Згодом Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social підтвердив своє рішення про 30-денну паузу у введенні тарифів на імпорт з Канади.

За його словами, пауза необхідна для того, щоб зрозуміти, «чи може бути структурована остаточна економічна угода з Канадою».

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

У відповідь Канада запровадила 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів.

Додамо, що США на один місяць призупинять дію мит на мексиканські товари. Мексика зі свого боку відправить на кордон із США 10 тисяч військових, «щоб запобігти наркотрафіку».

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США Дональд Трамп Канада

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