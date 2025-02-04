Практика судів
  1. У світі

Китай запровадив мита проти США — під ударом американська нафта, газ та вугілля

08:12, 4 лютого 2025
Китай запровадив 10% мита на американські нафти, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ зі США.
Китай запровадив мита проти США — під ударом американська нафта, газ та вугілля
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай запровадив мита на американські товари у відповідь на аналогічні дії президента США Дональда Трампа. Під удар потрапили американська нафта, вугілля і газ. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними, Китай запровадив 10% мита на американські нафти, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ зі США.

КНР також вводить експортний контроль щодо товарів, повʼязаних із вольфрамом, телуром, вісмутом, молібденом та індієм.

«Одностороннє підвищення тарифів США серйозно порушує правила Світової організації торгівлі. Це не тільки не допомагає у вирішенні власних проблем, але й шкодить нормальному економічному та торговому співробітництву між Китаєм і США», — зазначило Міністерство торгівлі Китаю.

Також Пекін ініціює розслідування щодо компанії Google через імовірне порушення антимонопольного законодавства.

Bloomberg зауважує, що китайські мита не такі широкомасштабні на відміну від американських, які стосуються усієї китайської продукції, яку постачають до США.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

У відповідь Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів.

Додамо, що США на один місяць призупинять дію мит на мексиканські товари. Мексика зі свого боку відправить на кордон із США 10 тисяч військових, «щоб запобігти наркотрафіку».

Також США на місяць призупинять введення імпортних мит на товари з Канади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до Виборчого кодексу та низки законів

Уряд пропонує внести зміни до низки норм Виборчого кодексу.

Володимир Зеленський ветував закон про Реєстр військовослужбовців та автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів

Президент Зеленський наклав вето на прийнятий Верховною Радою закон щодо широкого набору даних, який буде вноситися до Реєстру військовослужбовців, включно з працівниками розвідки та СБУ, і про автоматичну передачу даних про стан здоров’я до Міноборони.

Євроінтеграційний комітет Верховної Ради забракував законопроект про створення Київського міського окружного адміністративного суду

Комітету Верховної Ради не сподобався законопроект, яким пропонується доручити розгляд справ про оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК не Вищому адміністративному суду, суддів якого відбиратимуть за вирішальної ролі іноземних експертів, а Київському міському окружному адміністративному суду.

Агентством USAID поки керуватиме Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що співробітники Агентства USAID повністю відмовилися від співпраці.

Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія

Також дані з Електронної системи охорони здоров’я про пацієнтів, крім Порталу Дія, потраплятимуть до систем постачальників електронних комунікаційних послуг.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва