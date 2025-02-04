Китай запровадив мита проти США — під ударом американська нафта, газ та вугілля

Китай запровадив 10% мита на американські нафти, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ зі США.

Китай запровадив мита на американські товари у відповідь на аналогічні дії президента США Дональда Трампа. Під удар потрапили американська нафта, вугілля і газ. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними, Китай запровадив 10% мита на американські нафти, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ зі США.

КНР також вводить експортний контроль щодо товарів, повʼязаних із вольфрамом, телуром, вісмутом, молібденом та індієм.

«Одностороннє підвищення тарифів США серйозно порушує правила Світової організації торгівлі. Це не тільки не допомагає у вирішенні власних проблем, але й шкодить нормальному економічному та торговому співробітництву між Китаєм і США», — зазначило Міністерство торгівлі Китаю.

Також Пекін ініціює розслідування щодо компанії Google через імовірне порушення антимонопольного законодавства.

Bloomberg зауважує, що китайські мита не такі широкомасштабні на відміну від американських, які стосуються усієї китайської продукції, яку постачають до США.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

У відповідь Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів.

Додамо, що США на один місяць призупинять дію мит на мексиканські товари. Мексика зі свого боку відправить на кордон із США 10 тисяч військових, «щоб запобігти наркотрафіку».

Також США на місяць призупинять введення імпортних мит на товари з Канади.

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