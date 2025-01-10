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Визит Кита Келлога в Украину продолжает готовиться, он состоится – в МИД назвали причины переноса

13:21, 10 января 2025
МИД объясняет отложение визита Кита Келлога в Киев сугубо из-за юридических вопросов.
Визит Кита Келлога в Украину продолжает готовиться, он состоится – в МИД назвали причины переноса
Фото: AP Photo
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Номинированный на должность специального представителя по вопросам Украины в новой президентской администрации Кит Келлог перенес свой визит в Киев по юридическим, а не политическим причинам, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, Тихий пояснил, что задержка визита связана исключительно с юридическими обстоятельствами, и подчеркнул, что визит все еще готовится и состоится.

«Относительно визита генерала Келлога: я предпочел бы, чтобы его команда комментировала сроки визита. Могу сказать, что визит продолжает готовиться, он состоится», - сказал он, подчеркнув важность визита: «Мы хотим как можно быстрее после инаугурации начать диалог с Келлогом по важнейшим вопросам достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира», цитирует «Интерфакс-Украина».

Спикер добавил, что нет никаких политических причин для того, чтобы визит генерала Келлога состоялся после инаугурации Дональда Трампа, а не до, как это было изначально анонсировано.

«Единственные причины, по которым визит состоится после инаугурации 20 января, это чисто юридические», - отметил Тихий.

Ранее в медиа появилась информация, что спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил свою запланированную поездку в Киев и несколько европейских столиц до инаугурации Трампа 20 января.

Впоследствии глава МИД Андрей Сибига прокомментировал перенос визита спецпредставителя Трампа Келлога в Киев.

Напомним, номинант избранного президента США Дональда Трампа на должность спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что Трамп «не пытается что-то дать Путину или россиянам, он на самом деле пытается спасти суверенитет Украины».

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