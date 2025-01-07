Практика судів
  1. В Україні

Андрій Сибіга прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа Келлога до Києва

14:12, 7 січня 2025
Очільник МЗС Андрій Сибіга підтвердив перенесення візиту спецпредставника Дональда Трампа до Києва.
Андрій Сибіга прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа Келлога до Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника з питань Росії та України генерала Кіта Келлога до Києва відбудеться «свого часу». Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катріною Гуннарсдоттір.

Український голова МЗС заявив, що «сторони працюють над визначенням часових рамок візиту і його наповненням максимальним змістом» і візит відбудеться «свого часу».

«Ми раді всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція.

Друга позиція – ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації – очільників, керівників – відбуватимуться в Україну.

Третя позиція – для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться.

Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення і наповнення максимальним змістом», – зазначив Сибіга.

Раніше у медіа з’явилася інформація, що спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відклав свою заплановану поїздку до Києва та кількох європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. 

За інформацією агентства, візит Келлога, який мав охопити Київ, Рим і Париж, перенесений на час після інавгурації. Причини відтермінування поїздки залишаються невідомими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

США МЗС Дональд Трамп Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За вчинення СЗЧ вперше можуть повернути кримінальну відповідальність, а за повторне СЗЧ – карати більш жорстко

Комітет назвав дискусійним питання повернення кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення частини військовослужбовцем і згадав про необхідність посилення покарання за повторне СЗЧ.

За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Депутати пропонують додати до закону про акціонерні товариства вимогу про гендерний баланс при відборі посадових осіб АТ

Акціонерне товариство при відборі кандидатів на посади членів ради директорів або наглядової ради або виконавчих органів, повинно буде забезпечити, щоб під час вибору між кандидатами, які мають однакову кваліфікацію з точки зору придатності, компетентності та професійної продуктивності, пріоритет надавався кандидату недостатньо представленої статі.

Верховна Рада розгляне законопроект про визнання результатів навчання, здобутих за кордоном

На думку голови комітету з питань освіти Сергія Бабака, існуючий наразі механізм визнання результатів навчання, здобутих за кордоном, є неадекватним.

Рада оборони Києва розгляне питання роботи громадського транспорту у столиці під час повітряних тривог — Тимур Ткаченко

Також новий начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про розгляд питань щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників КМВА за погодженням ради оборони.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду