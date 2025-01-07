Андрій Сибіга прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа Келлога до Києва

Очільник МЗС Андрій Сибіга підтвердив перенесення візиту спецпредставника Дональда Трампа до Києва.

Візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника з питань Росії та України генерала Кіта Келлога до Києва відбудеться «свого часу». Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катріною Гуннарсдоттір.

Український голова МЗС заявив, що «сторони працюють над визначенням часових рамок візиту і його наповненням максимальним змістом» і візит відбудеться «свого часу».

«Ми раді всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція.

Друга позиція – ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації – очільників, керівників – відбуватимуться в Україну.

Третя позиція – для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться.

Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення і наповнення максимальним змістом», – зазначив Сибіга.

Раніше у медіа з’явилася інформація, що спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відклав свою заплановану поїздку до Києва та кількох європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня.

За інформацією агентства, візит Келлога, який мав охопити Київ, Рим і Париж, перенесений на час після інавгурації. Причини відтермінування поїздки залишаються невідомими.

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