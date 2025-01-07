Андрей Сибига прокомментировал перенос визита спецпредставителя Трампа Келлога в Киев

Глава МИД Андрей Сибига подтвердил перенос визита спецпредставителя Дональда Трампа в Киев.

Визит избранного Дональдом Трампом спецпредставителя по вопросам России и Украины генерал Кита Келлога в Киев состоится «в свое время». Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с исландской коллегой Торгердур Катриной Гуннарсдоттир.

Украинский глава МИД заявил, что «стороны работают над определением временных рамок визита и его наполнением максимальным содержанием» и визит состоится «в свое время».

«Мы рады всем визитам наших американских друзей. Это первая позиция.

Вторая позиция – мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации – глав, руководителей – будут проходить в Украину.

Третья позиция – для нас встреча и визит генерала Келлога очень важны. Я уверен, что эта встреча в свое время состоится.

Мы находимся в контакте, чтобы четко определить временные рамки для ее проведения и наполнения максимальным содержанием», – отметил Сибига.

Ранее у медиа появилась информация, что спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил свою запланированную поездку в Киев и несколько европейских столиц до инаугурации Трампа 20 января.

По информации агентства, визит Келлога, который должен был охватить Киев, Рим и Париж, перенесен на время после инаугурации. Причины отсрочки поездки остаются неизвестными. «Ни Келлог, ни представитель посольства Украины в Вашингтоне не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию», - отметило издание.

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