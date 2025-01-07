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Новый вид индустриальных парков будет введен в Украине — Денис Шмыгаль рассказал детали

16:50, 7 января 2025
Правительство подает законопроект о введении понятия «эко-индустриальный парк».
Новый вид индустриальных парков будет введен в Украине — Денис Шмыгаль рассказал детали
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Кабмин подает в Верховную Раду законопроект о введении понятия «эко-индустриальный парк». Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это будет инновационный формат промышленных площадок, где бизнес будет использовать альтернативные источники энергии, будет рационально подходить к управлению отходами и оптимизирует использование водных ресурсов», - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, государство со своей стороны обеспечит поддержку в виде «налоговых льгот» и финансирование строительства инженерно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, правительство примет решение о создании еще одного индустриального парка. Он будет размещаться в Киевской области. Площадка создаст 1500 новых рабочих мест и привлечет более 1 млрд. гривен инвестиций.

Премьер добавил, что в Украине будут работать уже 100 индустриальных парков.

Также он рассказал, что в 2024 году Украина фактически вышла на довоенные показатели торговли. Украина экспортировала почти 130 млн тонн товаров на более 41 млрд долларов. Такие объемы стали возможны благодаря Украинскому морскому коридору и работе портов, за 2024 год переваливших более 97 млн ​​тонн грузов.

«Наша цель в этом направлении уменьшать экспорт сырья и увеличивать экспорт переработки», - сказал премьер.

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Денис Шмыгаль

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