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єПідтримка, Нацкэшбек, Зимняя поддержка, Пакет малыша – декларировать ли помощь госслужащим

07:00, 8 января 2025
Нужно ли декларировать разные виды государственной помощи, пояснили в НАПК.
єПідтримка, Нацкэшбек, Зимняя поддержка, Пакет малыша – декларировать ли помощь госслужащим
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Государственные программы социальной поддержки стали важным инструментом помощи гражданам в различных жизненных ситуациях, однако, указывают в НАПК, получение таких выплат имеет свои особенности, в частности, в части их декларирования.

Что нужно знать о декларировании разных видов государственной помощи.

Государственная программа «єПідтримка» была начата в конце 2021 года с целью поддержки украинского бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19. На тот момент в рамках программы государство предоставляло украинцам, прошедшим полный курс вакцинации, 1000 грн. Эти средства можно было потратить только на некоторые товары и услуги, поддерживая украинского производителя. Они не нуждались в декларировании.

Однако, с марта 2022 года программа «єПідтримка» была переориентирована на помощь людям, потерявшим работу из-за полномасштабного вторжения россиян. Она предполагает получение определенными категориями людей 6,5 тыс. грн. В отличие от «ковидной тысячи», которые предоставлялись исключительно в безналичной форме и которые невозможно было монетизировать, эти средства не имеют ограничений на использование — их можно снимать наличными или переводить на другие счета. Для целей декларирования эти деньги являются доходом и требуют отражения в декларации.

Как правильно задекларировать этот доход здесь.

Программа Национального кэшбека «Сделано в Украине» является государственной денежной помощью для покупателей товаров и услуг украинского производства. Денежные средства в рамках этой программы зачисляются на специальный счет, открытый покупателем в одном из украинских банков.

Национальный кэшбэк считается доходом, и поэтому его необходимо декларировать в соответствии с общими правилами.

Детальнее - по ссылке.

Размер единовременной государственной денежной помощи «Зимняя поддержка» составляет 1000 грн.

Средства в рамках Зимней поддержки зачисляются на специальный счет, открытый в одном из уполномоченных банковских учреждений Украины. Для некоторых категорий граждан, определенных в постановлении, выплата производится через АО «Укрпочта».

Поскольку «Зимняя поддержка» является доходом, ее нужно задекларировать по общим правилам.

Подробности читайте – здесь.

«Упаковка малыша» — это безвозвратная адресная помощь для семей, в которых родился ребенок. Помощь может оказываться как в виде пакета с товарами, так и в виде денежной компенсации.

Если пособие выплачивается деньгами, оно считается доходом и должно быть указано в декларации как социальная помощь.

 Как правильно задекларировать этот доход читайте здесь.

Остальные социальные выплаты и субсидии считаются доходом только в случае их монетизации.

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НАПК

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