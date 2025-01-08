єПідтримка, Нацкешбек, Зимова підтримка, Пакунок малюка – чи декларувати допомогу держслужбовцям

Чи потрібно декларувати різні види державної допомоги, пояснили у НАЗК.

Державні програми соціальної підтримки стали важливим інструментом допомоги громадянам у різних життєвих ситуаціях, проте, вказують у НАЗК, отримання таких виплат має свої особливості, зокрема в частині їхнього декларування.

Що потрібно знати про декларування різних видів державної допомоги.

Державна програма «єПідтримка» була започаткована наприкінці 2021 року з метою підтримки українського бізнесу, який постраждав від пандемії COVID-19. На той момент в межах програми держава надавала українцям, які пройшли повний курс вакцинації, 1 000 грн. Ці кошти можна було витратити тільки на певні товари та послуги, підтримуючи українського виробника. Вони не потребували декларування.

Однак, з березня 2022 року програма «єПідтримка» була переорієнтована на допомогу людям, які втратили роботу через повномасштабне вторгнення росіян. Вона передбачає отримання певними категоріями людей 6,5 тис. грн. На відміну від «ковідної тисячі», які надавалися виключно в безготівковій формі, і які неможливо було монетизувати, ці кошти не мають обмежень на використання — їх можна знімати готівкою або переказувати на інші рахунки. Для цілей декларування ці гроші є доходом та потребують відображення в декларації.

Як правильно задекларувати цей дохід – тут.

Програма Національного кешбеку «Зроблено в Україні» є державною грошовою допомогою для покупців товарів та послуг українського виробництва. Кошти в межах цієї програми зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий покупцем в одному з українських банків.

Національний кешбек вважається доходом, і тому його необхідно декларувати відповідно до загальних правил.

Детальніше - за посиланням.

Розмір одноразової державної грошової допомоги «Зимова підтримка» становить 1 000 грн.

Кошти в межах «Зимової підтримки» зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий в одному з уповноважених банківських установ України. Для деяких категорій громадян, визначених у постанові, виплата здійснюється через АТ «Укрпошта».

Оскільки «Зимова підтримка» є доходом, її потрібно задекларувати за загальними правилами.

Подробиці читайте тут.

«Пакунок малюка» — це безповоротна адресна допомога для сімей, в яких народилася дитина. Допомога може надаватися як у вигляді пакунка з товарами, так і у вигляді грошової компенсації.

Якщо допомога виплачується грошима, вона вважається доходом і повинна бути зазначена в декларації як соціальна допомога.

Як правильно задекларувати цей дохід – читайте тут.

Інші соціальні виплати та субсидії вважаються доходом лише у разі їхньої монетизації.

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