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Новий вид індустріальних парків запровадять в Україні — Денис Шмигаль розповів деталі

16:50, 7 січня 2025
Уряд подає законопроект про запровадження поняття «еко-індустріальний парк».
Новий вид індустріальних парків запровадять в Україні — Денис Шмигаль розповів деталі
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Кабмін подає до Верховної Ради законопроект про запровадження поняття «еко-індустріальний парк». Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів», - зазначив прем’єр.

За словами Шмигаля, держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг» та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.

Крім того, уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку. Він буде розташовуватись у Київській області. Майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій.

Прем’єр додав, що в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.

Також він розповів, що у 2024 році Україна вже фактично вийшла на довоєнні показники торгівлі. Україна експортувала майже 130 млн тонн товарів на більш ніж 41 млрд доларів. Такі об’єми стали можливі завдяки Українському морському коридору та роботі портів, які за 2024 рік перевалили понад 97 млн тонн вантажів.

«Наша мета в цьому напрямку зменшувати експорт сировини та збільшувати експорт переробки», - сказав прем'єр.

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Денис Шмигаль

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