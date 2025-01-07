Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог відклав поїздку до Києва

Очікується, що Келлог відвідає Україну після вступу Трампа на посаду, хоча точна дата візиту поки не визначена.

Фото: Reuters

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні генерал Кіт Келлог відклав свою заплановану поїздку до Києва та кількох європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією агентства, візит Келлога, який мав охопити Київ, Рим і Париж, перенесений на час після інавгурації. Причини відтермінування поїздки залишаються невідомими. «Ні Келлог, ні представник посольства України у Вашингтоні не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію», – зазначило видання.

«Поїздка, яка стала б першим візитом нових посадовців адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада, була відкладена. Тепер очікується, що Келлог вирушить в Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата поки що не визначена», – ідеться в статті.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа.

Зауважимо, що раніше Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що думає, що і Україна, і РФ готові говорити про мир через виснаження.

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