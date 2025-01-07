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7 січня відзначають Міжнародний день програмістів

10:00, 7 січня 2025
7 січня – історія та факти, які змінили світ.
7 січня відзначають Міжнародний день програмістів
Фото: if.gov.ua
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Сьогодні, 7 січня, відзначають Міжнародний день програмістів.

Відомі особистості, народжені цього дня:

1928 рік — Антон Муха, український композитор і музикознавець.

1930 рік — Володимир Денисенко, український кінорежисер і сценарист.

1965 рік — Людмила Супрун, українська політична діячка.

Ключові події 7 січня в історії:

1558 рік — Французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Англії у Франції.

1610 рік — Галілео Галілей через телескоп вперше побачив чотири супутники Юпітера.

1714 рік — Генрі Мілль отримав патент на друкарську машинку.

1782 рік — У Філадельфії відкрився перший американський комерційний банк.

1839 рік — Франсуа Араго оголосив про перший оптико-хімічний спосіб отримання зображення.

1927 рік — Перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка до Лондона.

1992 рік — Португалія визнала незалежність України.

2015 рік — Теракт у редакції журналу Charlie Hebdo в Парижі, що забрав життя 12 осіб.

Цікаві факти:

1887 рік — Американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді.

1929 рік — У Нью-Йорку молоко почали продавати в картонних пакетах.

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