Сьогодні, 7 січня, відзначають Міжнародний день програмістів.
Відомі особистості, народжені цього дня:
1928 рік — Антон Муха, український композитор і музикознавець.
1930 рік — Володимир Денисенко, український кінорежисер і сценарист.
1965 рік — Людмила Супрун, українська політична діячка.
Ключові події 7 січня в історії:
1558 рік — Французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Англії у Франції.
1610 рік — Галілео Галілей через телескоп вперше побачив чотири супутники Юпітера.
1714 рік — Генрі Мілль отримав патент на друкарську машинку.
1782 рік — У Філадельфії відкрився перший американський комерційний банк.
1839 рік — Франсуа Араго оголосив про перший оптико-хімічний спосіб отримання зображення.
1927 рік — Перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка до Лондона.
1992 рік — Португалія визнала незалежність України.
2015 рік — Теракт у редакції журналу Charlie Hebdo в Парижі, що забрав життя 12 осіб.
Цікаві факти:
1887 рік — Американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді.
1929 рік — У Нью-Йорку молоко почали продавати в картонних пакетах.
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