Володимир Зеленський затвердив зміни до Стратегії нацбезпеки

Президент підписав указ про зміни у Стратегії безпеки щодо управління кордонами.

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив зміни до Стратегії національної безпеки України, що стосуються управління державними кордонами.

Указ №16/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, до Стратегії, затвердженої у 2020 році, додається новий пункт. Він передбачає розвиток інтегрованого управління державним кордоном для забезпечення балансу між прикордонною безпекою та відкритістю кордону для законного транскордонного співробітництва й подорожей.

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