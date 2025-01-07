Владимир Зеленский утвердил изменения в Стратегию нацбезопасности

Президент подписал указ об изменениях в Стратегии безопасности по управлению границами.

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в Стратегию национальной безопасности Украины, касающиеся управления государственными границами.

Указ №16/2025 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в Стратегию, утвержденную в 2020 году, добавляется новый пункт. Он предусматривает развитие интегрированного управления государственной границей для обеспечения баланса между пограничной безопасностью и открытостью границы для законного трансграничного сотрудничества и путешествий.

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