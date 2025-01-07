«51-й штат» – Трамп озвучил идею объединения США и Канады

«Не было бы никаких тарифов, налоги снизились бы, и они были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей», – Трамп об идее объединения Канады с США.

Фото: skynews

Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо об отставке, высказав идею объединения двух стран. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Если бы Канада объединилась с США, не было бы никаких тарифов, налоги снизились бы, и они были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают», - заявил Трамп, добавив: «Какая бы это была великая нация вместе!».

Трамп повторил свою предыдущую идею о «51-м штате США»:

«Многие люди в Канаде обожают быть 51-м штатом», - написал он, подчеркивая, что США больше не могут мириться с торговым дефицитом и субсидиями, необходимыми Канаде для экономической стабильности.

«Соединенные Штаты больше не могут страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, которые нужны Канаде, чтобы удержаться на плаву. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку», - утверждает Трамп.

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