После войны Украина создаст аналог «Дії» для стран Африканского союза – Зеленский

Украинский опыт цифровизации станет основой для Африканского аналога «Дії».

Фото: 24 Канал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения войны Украина будет работать над созданием аналога мобильного приложения «Дія» для стран Африканского союза. Об этом он рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Зеленский подчеркнул, что цифровизация является ключевым направлением развития, которое будет способствовать экономическому, культурному и политическому процветанию Украины.

«Это очень важно. Цифровизация всех процессов. Мы начали эту работу, у нас есть специальное Министерство цифровой трансформации. Это очень хорошо. Еще у нас есть «Дія», - сказал президент.

По его мнению, перевод государственных услуг в цифровую плоскость делает систему более прозрачной и устраняет возможности для коррупции, ведь исключает прямой контакт граждан с представителями власти.

«Я считаю, нам это очень хорошо дается. Мы лучшие в Европе. Вся Европа это признает. Некоторые страны Африканского союза попросили нас создать такие государственные услуги. И мы сделаем это сразу после войны. Я считаю, что это может быть источником поступления средств в Украину», - подчеркнул Зеленский.

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