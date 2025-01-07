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Після війни Україна створить аналог «Дії» для країн Африканського союзу – Зеленський

08:30, 7 січня 2025
Український досвід цифровізації стане основою для Африканського аналога «Дії».
Після війни Україна створить аналог «Дії» для країн Африканського союзу – Зеленський
Фото: 24 Канал
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни Україна працюватиме над створенням аналога мобільного застосунку «Дія» для країн Африканського союзу. Про це він розповів в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Зеленський підкреслив, що цифровізація є ключовим напрямом розвитку, який сприятиме економічному, культурному та політичному процвітанню України.

«Це дуже важливо. Цифровізація всіх процесів. Ми почали цю роботу, у нас є спеціальне Міністерство цифрової трансформації. Це дуже добре. Ще в нас є «Дія», — сказав президент.

На його думку, переведення державних послуг у цифрову площину робить систему більш прозорою та усуває можливості для корупції, адже виключає прямий контакт громадян із представниками влади.

«Я вважаю, нам це дуже добре дається. Ми найкращі в Європі. Вся Європа це визнає. Деякі країни Африканського союзу попросили нас створити такі державні послуги. І ми зробимо це одразу після війни. Я вважаю, що це може бути джерелом надходження коштів в Україну», — наголосив Зеленський.

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Володимир Зеленський Дія

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