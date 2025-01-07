Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп заявив, що Джо Байден ускладнює передачу влади «безглуздими» указами

08:12, 7 січня 2025
Трамп розкритикував укази про «зелену аферу» Байдена під час передачі влади.
Дональд Трамп заявив, що Джо Байден ускладнює передачу влади «безглуздими» указами
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чинний президент Джо Байден ускладнює процес передачі влади. Зокрема, він згадав нещодавні укази щодо клімату та інші рішення, ухвалені адміністрацією Байдена напередодні завершення його терміну. Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Байден робить все можливе, щоб зробити перехідний період якомога складнішим, починаючи з таких правових актів, яких ніколи раніше не було, і закінчуючи дорогими й безглуздими указами про «зелену аферу» та іншим марнотратним шахрайством», – написав Трамп.

Нагадаємо, Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США президент Дональд Трамп Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність між сторонами договору не є підставою для звільнення споживача від оплати отриманих комунальних послуг – Верховний Суд

Обов'язок сплатити за надані й спожиті комунальні послуги випливає також з частини першої статті 11 ЦК про те, що цивільні права та обов'язки випливають з дій осіб, що передбачені актом цивільного законодавства.

Верховний Суд пояснив, коли застосування револьвера для відстрілу гумових куль не можна вважати виправданим самозахистом

Апеляційний суд, надавши оцінку діям потерпілого та зазначивши, що той сам спровокував конфлікт, не встановив чи дійсно в обстановці, що склалася, була реальна загроза життю чи здоров’ю обвинуваченого, а застосування ним зброї в громадському місці – виправдане.

Відсутність журналу судового засідання, під час якого постфактум розглядався дозвіл на проведення обшуку, не призводить до недопустимості протоколу обшуку – Верховний Суд

Якщо у матеріалах кримінального провадження відсутній журнал судового засідання під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, поданого постфактум, це не є таким порушенням, яке призводить до визнання недопустимим протоколу обшуку – позиція Верховного Суду.

Поліція двічі поспіль оштрафувала водія за покажчики поворотів червоного кольору, але суд з діями поліції не погодився

Суд зазначив, що якщо не було переобладнання автомобіля, а сам автомобіль має належний сертифікат відповідності, то поліція не може штрафувати водіїв за покажчики поворотів червоного кольору.

В Україні з’явиться День Державної спеціальної служби транспорту – Володимир Зеленський підписав указ

В Україні установлено День Державної спеціальної служби транспорту, який слід відзначати щороку 5 лютого.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду