Дональд Трамп заявив, що Джо Байден ускладнює передачу влади «безглуздими» указами

Трамп розкритикував укази про «зелену аферу» Байдена під час передачі влади.

Фото: BBC

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чинний президент Джо Байден ускладнює процес передачі влади. Зокрема, він згадав нещодавні укази щодо клімату та інші рішення, ухвалені адміністрацією Байдена напередодні завершення його терміну. Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Байден робить все можливе, щоб зробити перехідний період якомога складнішим, починаючи з таких правових актів, яких ніколи раніше не було, і закінчуючи дорогими й безглуздими указами про «зелену аферу» та іншим марнотратним шахрайством», – написав Трамп.

Нагадаємо, Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

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