У Карпатах очікується шторм – рятувальники закликають не ходити у гори

Рятувальники попереджають про небезпечний вітер і погіршення погодних умов.

У найближчі дні в Карпатах очікується шторм, про що попередила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники закликають громадян утриматися від походів у гори через складні погодні умови. Згідно з прогнозом, до кінця доби 6 січня, а також вночі та вранці 7 січня, пориви вітру на Прикарпатті досягатимуть 17-22 м/с.

У горах Карпат вітер посилиться до 25 м/с, а на високогір'ї може досягти 40 м/с, що відповідатиме II рівню небезпечності (помаранчевий).

ДСНС попереджає, що ці погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також порушити рух транспорту.

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