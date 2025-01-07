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Еспресо в Україні подорожчало – вартість кави за рік зросла на 11%

07:54, 7 січня 2025
У 2024 році ціна еспресо в Україні виросла з 19 грн до 31 грн.
Еспресо в Україні подорожчало – вартість кави за рік зросла на 11%
Фото: PapaKava
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У 2024 році ціна чашки еспресо в Україні знову зросла: в середньому вона становить 31 грн, що на 11% дорожче, ніж роком раніше. Про це свідчить дослідження Індексу Еспресо від Poster POS, проведене для сервісу Опендатабот.

Згідно з результатами дослідження, еспресо в Україні подорожчало на 1,7 рази з початку повномасштабної війни, піднявшись з 19 грн у 2021 році до 33 грн на кінець 2024 року.

На кінець грудня найдорожче еспресо традиційно п’ють в Одеській області — 40 грн за чашку. За рік ціна в цьому регіоні зросла на 20%. На другому місці Львівська область, де чашка кави коштує 39 грн. Третю сходинку посідає Волинська область з ціною 37 грн за порцію.

Найдешевше еспресо зберігається в Хмельницькій та Сумській областях, де його вартість складає 28 грн.

Особливо значне подорожчання спостерігалося в Вінницькій області, де ціна зросла на 29%, досягнувши 31 грн. Водночас, у Харківській області вартість залишилась на рівні 34 грн.

«Еспресо – основна складова кожного кавового напою, тому його вартість безпосередньо впливає на ціну будь-якого напою в кафе», – зазначили в Опендатабот.

Індекс Еспресо є економічним показником, що допомагає оцінити вартість стандартної порції еспресо в різних містах і країнах. Він дозволяє порівняти рівень цін та вартість життя, а також дає уявлення про купівельну спроможність і рівень інфляції.

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