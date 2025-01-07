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Эспрессо в Украине подорожало – стоимость кофе за год выросла на 11%

07:54, 7 января 2025
В 2024 году цена эспрессо в Украине выросла с 19 грн до 31 грн.
Эспрессо в Украине подорожало – стоимость кофе за год выросла на 11%
Фото: PapaKava
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В 2024 году цена чашки эспрессо в Украине снова выросла: в среднем она составляет 31 грн, что на 11% дороже, чем годом ранее. Об этом свидетельствует исследование Индекса Эспрессо от Poster POS, проведенное для сервиса Опендатабот.

Согласно результатам исследования, эспрессо в Украине подорожало на 1,7 раза с начала полномасштабной войны, поднявшись с 19 грн в 2021 году до 33 грн на конец 2024 года.

На конец декабря самое дорогое эспрессо традиционно пьют в Одесской области - 40 грн за чашку. За год цена в этом регионе выросла на 20%. На втором месте Львовская область, где чашка кофе стоит 39 грн. Третью строчку занимает Волынская область с ценой 37 грн за порцию.

Дешевле всего эспрессо сохраняется в Хмельницкой и Сумской областях, где его стоимость составляет 28 грн.

Особенно значительное подорожание наблюдалось в Винницкой области, где цена выросла на 29%, достигнув 31 грн. В то же время, в Харьковской области стоимость осталась на уровне 34 грн.

«Эспрессо - основная составляющая каждого кофейного напитка, поэтому его стоимость непосредственно влияет на цену любого напитка в кафе», - отметили в Опендатабот.

Индекс Эспрессо является экономическим показателем, который помогает оценить стоимость стандартной порции эспрессо в разных городах и странах. Он позволяет сравнить уровень цен и стоимость жизни, а также дает представление о покупательной способности и уровне инфляции.

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