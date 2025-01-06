В Карпатах ожидается шторм – спасатели призывают не ходить в горы

Спасатели предупреждают об опасном ветре и ухудшении погодных условий.

В ближайшие дни в Карпатах ожидается шторм, о чем предупредила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели призывают граждан воздержаться от походов в горы из-за сложных погодных условий. Согласно прогнозу, до конца суток 6 января, а также ночью и утром 7 января, порывы ветра на Прикарпатье будут достигать 17-22 м/с.

В горах Карпат ветер усилится до 25 м/с, а на высокогорье может достичь 40 м/с, что будет соответствовать II уровню опасности (оранжевый).

ГСЧС предупреждает, что эти погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также нарушить движение транспорта.

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