Дональд Трамп заявил, что Джо Байден усложняет передачу власти «бессмысленными» указами

Трамп раскритиковал указы о «зеленой афере» Байдена во время передачи власти.

Фото: BBC

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден усложняет процесс передачи власти. В частности, он вспомнил недавние указы по климату и другие решения, принятые администрацией Байдена накануне завершения его срока. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Байден делает все возможное, чтобы сделать переходный период как можно более сложным, начиная с таких правовых актов, которых никогда раньше не было, и заканчивая дорогими и бессмысленными указами о «зеленой афере» и другим расточительным мошенничеством», - написал Трамп.

Напомним, Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

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