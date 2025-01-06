Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував відставку

Канадський прем'єр Джастін Трюдо піде у відставку після вибору нового лідера Ліберальної партії.

Фото: ОП

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір піти у відставку через зростаючу політичну кризу та втрату підтримки серед членів Ліберальної партії. Під час пресконференції він повідомив, що залишить посаду після того, як партія обере нового лідера.

«Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем’єр-міністра після того, як партія обере свого нового лідера», — заявив Трюдо.

Він також додав, що вже 5 січня звернувся до партії з проханням розпочати процес вибору нового лідера, зазначивши, що країна потребує реального вибору на наступних виборах.

«Країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало ясно, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом», – додав Трюдо.

Раніше повідомлялося, що рейтинг Трюдо дуже впав. Також він стикається з проблемами всередині своєї партії щодо того, чи він є відповідним лідером для об'єднання канадців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.