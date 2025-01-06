Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал отставку

Канадский премьер Джастин Трюдо уйдет в отставку после выбора нового лидера Либеральной партии.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении уйти в отставку из-за растущего политического кризиса и потери поддержки среди членов Либеральной партии. Во время пресс-конференции он сообщил, что покинет пост после того, как партия выберет нового лидера.

«Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии, с должности премьер-министра после того, как партия выберет своего нового лидера», - заявил Трюдо.

Он также добавил, что уже 5 января обратился к партии с просьбой начать процесс выбора нового лидера, отметив, что страна нуждается в реальном выборе на следующих выборах.

«Страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутренние баталии, я не смогу быть лучшим вариантом», - добавил Трюдо.

Ранее сообщалось, что рейтинг Трюдо сильно упал. Также он сталкивается с проблемами внутри своей партии относительно того, является ли он подходящим лидером для объединения канадцев.

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