В Донецкой области двое детей подорвались на взрывчатке

11-летние ребята пострадали в результате взрыва в Доброполье.

В Доброполье Донецкой области двое детей получили ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета. Инцидент произошел 6 января в окрестностях города.

По предварительной информации, во время прогулки 11-летние ребята подорвались на неизвестном устройстве. Оба ребенка получили травмы ног и были госпитализированы в больницу в среднем и тяжелом состояниях.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. В ГСЧС отметили опасность взрывоопасных предметов, призывая граждан быть осторожными и не приближаться к подозрительным объектам. Если вы заметили такой предмет, сразу звоните по телефону 101.

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