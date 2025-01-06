В Киеве будут судить бывшего советника университета за фиктивное поступление иностранцев

Бывший советник университета обещал за 74 тысячи гривен содействие незаконному въезду иностранцев.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить бывшего сотрудника одного из университетов, который за 74 тысячи гривен обещал иностранцам помощь в фиктивном поступлении в учебное заведение для незаконного въезда в Украину. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Двое иностранцев обратились к посреднику с просьбой помочь получить приглашение от университета для законного въезда в Украину под предлогом обучения. Подозреваемый, который в то время работал советником президента по международным связям университета, пообещал помочь с получением приглашения, поступлением и дальнейшим «обучением» без фактического посещения заведения.

Работника университета задержали во время получения 74 тысяч гривен. Оказалось, что он обещал студентам обучение, однако не принимал никаких мер для их реального поступления или дальнейшего обучения, фактически обманув их.

Обвинительный акт против подозреваемого уже направлено в суд. Экс-работник университета обвиняется в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, подстрекательстве к получению неправомерной выгоды и мошенничестве.

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