У Києві судитимуть колишнього радника університету за фіктивний вступ іноземців

Колишній радник університету обіцяв за 74 тисячі гривень сприяння незаконному в'їзду іноземців.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть колишнього співробітника одного з університетів, який за 74 тисячі гривень обіцяв іноземцям допомогу у фіктивному вступі до навчального закладу для незаконного в'їзду в Україну. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Двоє іноземців звернулись до посередника з проханням допомогти отримати запрошення від університету для законного в'їзду в Україну під приводом навчання. Підозрюваний, який на той час працював радником президента з міжнародних зв'язків університету, пообіцяв допомогти з отриманням запрошення, вступом і подальшим «навчанням» без фактичного відвідування закладу.

Працівника університету затримали під час отримання 74 тисяч гривень. Виявилось, що він обіцяв студентам навчання, однак не вживав жодних заходів для їх реального вступу або подальшого навчання, фактично обдуривши їх.

Обвинувальний акт проти підозрюваного вже скеровано до суду. Екс-працівник університету обвинувачується у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, підбурюванні до отримання неправомірної вигоди та шахрайстві.

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