В Раді зареєстрували законопроект про нову житлову політику

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект про доступне житло в Україні.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про основні засади житлової політики» (реєстр. №12377), який має на меті встановлення нових принципів житлової політики в Україні.

Згідно з проектом, основною метою є створення умов для кожного громадянина, аби він міг вирішити своє житлове питання, отримавши житло в оренду або у власність. Законопроект орієнтований на забезпечення відповідності житлової політики Європейським стандартам і нормам, а також на залучення допомоги міжнародних організацій для формування житлових фондів.

Ключові положення законопроекту:

Встановлення принципів доступності, безбар’єрності та непорушності права на житло.

Реалізація стратегічного планування житлової політики, включаючи документи та механізми контролю.

Розвиток державно-приватного партнерства для залучення міжнародних інвестицій у житлову сферу.

Розподіл житлового фонду на приватний, державний і фонди територіальних громад, включаючи соціальне та службове житло.

Визначення можливостей для оренди житла з урахуванням доходів громадян та механізмів субсидіювання.

Стимулювання створення житлових і житлово-будівельних кооперативів.

Впровадження фінансово-кредитних механізмів для набуття житла в власність.

Створення Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи для обліку житлового фонду.

Проект закону передбачає також скасування Житлового кодексу України та Закону «Про приватизацію державного житлового фонду», що дозволить оновити нормативну базу в цій сфері.

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