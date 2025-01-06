В Раді зареєстрували законопроект про нову житлову політику

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про основні засади житлової політики» (реєстр. №12377), який має на меті встановлення нових принципів житлової політики в Україні.
Згідно з проектом, основною метою є створення умов для кожного громадянина, аби він міг вирішити своє житлове питання, отримавши житло в оренду або у власність. Законопроект орієнтований на забезпечення відповідності житлової політики Європейським стандартам і нормам, а також на залучення допомоги міжнародних організацій для формування житлових фондів.
Ключові положення законопроекту:
Проект закону передбачає також скасування Житлового кодексу України та Закону «Про приватизацію державного житлового фонду», що дозволить оновити нормативну базу в цій сфері.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.