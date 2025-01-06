За два тижні програми «Плюси» в Армія+ військові зекономили на пальному 550 000 грн

5 624 військових скористались знижками на пальне.

Фото: Міноборони

За два тижні роботи програми «Плюси» захисники України придбали майже 200 000 літрів пального через застосунок Армія+. Як повідомили в Міністерстві оборони, 5 624 військовослужбовців скористалися знижками на пальне через QR-коди на АЗК «Укрнафта», що дозволило зекономити 550 000 грн.

Найбільше військові водії купували:

дизельне пальне — 86 200 л,

бензин — 79 700 л,

газ — 19 600 л.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко підкреслила, що програма «Плюси» стала виразом вдячності суспільства до захисників.

«Від початку створення Плюсів ми планували, що цей сервіс має бути теплим і людяним. Таким, що демонструє вдячність суспільства за службу і захист країни. Результати свідчать: ця вдячність відгукнулася військовим. Це надихає на те, щоб «приплюсувати» ще більше бізнесів із вигідними пропозиціями до програми», — зазначила Черногоренко.

Наразі до програми вже приєдналися «Укрнафта» та «Укрзалізниця», яка надає доступ до спеціального резерву квитків, навіть за день до відправлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.