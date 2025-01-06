За две недели программы «Плюсы» в Армия+ военные сэкономили на топливе 550 000 грн

5 624 военных воспользовались скидками на топливо.

Фото: Минобороны

За две недели работы программы «Плюсы» защитники Украины приобрели почти 200 000 литров топлива через приложение Армия+. Как сообщили в Министерстве обороны, 5 624 военнослужащих воспользовались скидками на топливо через QR-коды на АЗК «Укрнафта», что позволило сэкономить 550 000 грн.

Больше всего военные водители покупали:

дизельное топливо - 86 200 л,

бензин - 79 700 л,

газ - 19 600 л.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что программа «Плюсы» стала выражением благодарности общества к защитникам.

«С начала создания Плюсов мы планировали, что этот сервис должен быть теплым и человечным. Таким, что демонстрирует благодарность общества за службу и защиту страны. Результаты свидетельствуют: эта благодарность откликнулась военным. Это вдохновляет на то, чтобы «приплюсовать» еще больше бизнесов с выгодными предложениями к программе», - отметила Черногоренко.

Сейчас к программе уже присоединились «Укрнафта» и «Укрзализныця», которая предоставляет доступ к специальному резерву билетов, даже за день до отправления.

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