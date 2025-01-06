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В Виннице задержали чиновника ТЦК, который помогал уклоняться от мобилизации за взятки

21:25, 6 января 2025
Задержан 30-летний чиновник ТЦК Винницы, который за 600 долларов продавал частично заполненные бланки повесток.
В Виннице задержали чиновника ТЦК, который помогал уклоняться от мобилизации за взятки
Фото: vn.npu.gov.ua
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30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали по подозрению в организации уклонения от мобилизации. Мужчина за взятки помогал военнообязанным получить отсрочку. Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Задержание произошло 3 января при участии сотрудников Службы безопасности Украины и следователей областного главка полиции, под процессуальным руководством Винницкой прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

За 16 тысяч долларов подозреваемый обещал четырем военнообязанным помочь получить отсрочку от призыва. Также он продавал частично заполненные бланки повесток за 600 долларов, которые можно было предъявить представителям ТЦК, создавая вид легитимности документов для избежания мобилизации.

Злоумышленника задержали после того, как он получил средства. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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