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У Вінниці затримали посадовця ТЦК, який допомагав ухилятися від мобілізації за хабарі

21:25, 6 січня 2025
Затримано 30-річного чиновника ТЦК Вінниці, який за 600 доларів продавав частково заповнені бланки повісток.
У Вінниці затримали посадовця ТЦК, який допомагав ухилятися від мобілізації за хабарі
Фото: vn.npu.gov.ua
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30-річного посадовця Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за підозрою в організації ухилення від мобілізації. Чоловік за хабарі допомагав військовозобов'язаним отримати відстрочку. Про це повідомили в поліції Вінницької області.

Затримання відбулося 3 січня за участі співробітників Служби безпеки України та слідчих обласного главку поліції, під процесуальним керівництвом Вінницької прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За 16 тисяч доларів підозрюваний обіцяв чотирьом військовозобов'язаним допомогти отримати відстрочку від призову. Також він продавав частково заповнені бланки повісток за 600 доларів, які можна було пред'явити представникам ТЦК, створюючи вигляд легітимності документів для уникнення мобілізації.

Зловмисника затримали після того, як він отримав кошти. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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