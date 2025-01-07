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Підлітки, гумовий човен та 8500 доларів – історія спроби нелегального перетину кордону

07:00, 7 січня 2025
На кордоні з Угорщиною затримали групу, що намагалася незаконно переправити особу через Тису.
Підлітки, гумовий човен та 8500 доларів – історія спроби нелегального перетину кордону
Фото: ДПСУ
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В ДПСУ розповіли про затримання групи осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон. Інцидент стався на річці Тиса, коли прикордонний наряд помітив групу, що рухалась до води з гумовим човном. Після того, як правопорушники помітили військовослужбовців, вони намагались втекти, але були затримані.

Як виявилось, двоє 14-річних підлітків супроводжували чоловіка, який планував незаконно потрапити в Угорщину. За свої послуги з переправлення нелегала, чоловік заплатив організаторам спроби переправлення 8500 доларів США. Це випадок є частиною численних спроб нелегального перетину кордону, і прикордонники продовжують роботу з виявлення та затримання порушників.

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Угорщина прикордонники Державна прикордонна служба кордон

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