Подростки, резиновая лодка и 8500 долларов – история попытки нелегального пересечения границы

На границе с Венгрией задержали группу, которая пыталась незаконно переправить человека через Тису.

Фото: ГПСУ

В ГПСУ рассказали о задержании группы лиц, которые пытались нелегально пересечь границу. Инцидент произошел на реке Тиса, когда пограничный наряд заметил группу, которая двигалась к воде с резиновой лодкой. После того, как правонарушители заметили военнослужащих, они пытались убежать, но были задержаны.

Как оказалось, двое 14-летних подростков сопровождали мужчину, который планировал незаконно попасть в Венгрию. За свои услуги по переправке нелегала, мужчина заплатил организаторам попытки переправки 8500 долларов США. Это случай является частью многочисленных попыток нелегального пересечения границы, и пограничники продолжают работу по выявлению и задержанию нарушителей.

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