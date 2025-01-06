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В Раде зарегистрировали законопроект о новой жилищной политике

18:49, 6 января 2025
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о доступном жилье в Украине.
В Раде зарегистрировали законопроект о новой жилищной политике
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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «Об основных принципах жилищной политики» (рег. №12377), который имеет целью установление новых принципов жилищной политики в Украине.

Согласно проекту, основной целью является создание условий для каждого гражданина, чтобы он мог решить свой жилищный вопрос, получив жилье в аренду или в собственность. Законопроект ориентирован на обеспечение соответствия жилищной политики Европейским стандартам и нормам, а также на привлечение помощи международных организаций для формирования жилищных фондов.

Ключевые положения законопроекта:

  • Установление принципов доступности, безбарьерности и незыблемости права на жилье.
  • Реализация стратегического планирования жилищной политики, включая документы и механизмы контроля.
  • Развитие государственно-частного партнерства для привлечения международных инвестиций в жилищную сферу.
  • Распределение жилищного фонда на частный, государственный и фонды территориальных общин, включая социальное и служебное жилье.
  • Определение возможностей для аренды жилья с учетом доходов граждан и механизмов субсидирования.
  • Стимулирование создания жилищных и жилищно-строительных кооперативов.
  • Внедрение финансово-кредитных механизмов для приобретения жилья в собственность.
  • Создание Единой информационно-аналитической жилищной системы для учета жилищного фонда.15

Проект закона предусматривает также отмену Жилищного кодекса Украины и Закона «О приватизации государственного жилищного фонда», что позволит обновить нормативную базу в этой сфере.

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Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины

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