В Раде зарегистрировали законопроект о новой жилищной политике

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «Об основных принципах жилищной политики» (рег. №12377), который имеет целью установление новых принципов жилищной политики в Украине.
Согласно проекту, основной целью является создание условий для каждого гражданина, чтобы он мог решить свой жилищный вопрос, получив жилье в аренду или в собственность. Законопроект ориентирован на обеспечение соответствия жилищной политики Европейским стандартам и нормам, а также на привлечение помощи международных организаций для формирования жилищных фондов.
Ключевые положения законопроекта:
Проект закона предусматривает также отмену Жилищного кодекса Украины и Закона «О приватизации государственного жилищного фонда», что позволит обновить нормативную базу в этой сфере.
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