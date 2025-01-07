На Донеччині двоє дітей підірвалися на вибухівці

11-річні хлопці постраждали внаслідок вибуху в Добропіллі.

У Добропіллі Донецької області двоє дітей отримали поранення внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета. Інцидент стався 6 січня на околицях міста.

За попередньою інформацією, під час прогулянки 11-річні хлопці підірвалися на невідомому пристрої. Обоє дітей отримали травми ніг і були госпіталізовані в лікарню в середньому та важкому станах.

Обставини події з'ясовують правоохоронці. У ДСНС наголосили на небезпеці вибухонебезпечних предметів, закликаючи громадян бути обережними та не наближатися до підозрілих об'єктів. Якщо ви помітили такий предмет, одразу телефонуйте за номером 101.

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