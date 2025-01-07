«51-й штат» – Трамп озвучив ідею об’єднання США та Канади

«Не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів», – Трамп про ідею об’єднання Канади із США.

Фото: skynews

Новообраний президент США Дональд Трамп прокоментував заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про відставку, висловивши ідею об’єднання двох країн. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Якби Канада об'єдналася зі США, не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують», — заявив Трамп, додавши: «Яка б це була велика нація разом!».

Трамп повторив свою попередню ідею про «51-й штат США»:

«Багато людей у Канаді обожнюють бути 51-м штатом», — написав він, наголошуючи, що США більше не можуть миритися з торговельним дефіцитом і субсидіями, необхідними Канаді для економічної стабільності.

«Сполучені Штати більше не можуть потерпати від величезного торговельного дефіциту та субсидій, які потрібні Канаді, щоб утриматися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку», - стверджує Трамп.

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