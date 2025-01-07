Сегодня, 7 января, отмечают Международный день программистов.
Известные личности, рожденные в этот день:
1928 год - Антон Муха, украинский композитор и музыковед.
1930 год - Владимир Денисенко, украинский кинорежиссер и сценарист.
1965 год - Людмила Супрун, украинский политический деятель.
Ключевые события 7 января в истории:
1558 год - Французы заняли Кале, последнее континентальное владение Англии во Франции.
1610 год - Галилео Галилей через телескоп впервые увидел четыре спутника Юпитера.
1714 год - Генри Милль получил патент на печатную машинку.
1782 год - В Филадельфии открылся первый американский коммерческий банк.
1839 год - Франсуа Араго объявил о первом оптико-химическом способе получения изображения.
1927 год - Первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон.
1992 год - Португалия признала независимость Украины.
2015 год - Теракт в редакции журнала Charlie Hebdo в Париже, унесший жизни 12 человек.
Интересные факты:
1887 год - Американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде.
1929 год - В Нью-Йорке молоко начали продавать в картонных пакетах.
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