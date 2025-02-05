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Украинцам объяснили, к каким пенсиям будут применять ограничительные коэффициенты

13:36, 5 февраля 2025
Для должностных лиц, у кого пенсия больше 23610 грн, будут применять ограничительные коэффициенты.
Украинцам объяснили, к каким пенсиям будут применять ограничительные коэффициенты
Фото: golos.com.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил ограничительные коэффициенты для выплаты специальных пенсий таможенникам, госслужащим, прокурорам, народным депутатам, членам правительства, дипломатам и другим.

Пенсионный фонд Украины пояснил, что решение о введении коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн), то есть к тем пенсиям, размер которых превышает 23 610 грн, принято законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Такие коэффициенты применяются к пенсиям, которые назначены:

в соответствии с Таможенным кодексом Украины,

законов Украины:

«О прокуратуре»;

«О статусе народного депутата Украины»;

«О Национальном банке Украины»;

«О Кабинете Министров Украины»;

«О государственной службе»;

«О дипломатической службе»;

«О службе в органах местного самоуправления»;

«О судебной экспертизе»;

«О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»;

«О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов»;

«О научной и научно-технической деятельности»;

«О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»;

постановления Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года № 379/95-ВР «Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины».

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Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

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