Украинцам объяснили, к каким пенсиям будут применять ограничительные коэффициенты

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил ограничительные коэффициенты для выплаты специальных пенсий таможенникам, госслужащим, прокурорам, народным депутатам, членам правительства, дипломатам и другим.
Пенсионный фонд Украины пояснил, что решение о введении коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн), то есть к тем пенсиям, размер которых превышает 23 610 грн, принято законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».
Такие коэффициенты применяются к пенсиям, которые назначены:
в соответствии с Таможенным кодексом Украины,
законов Украины:
«О прокуратуре»;
«О статусе народного депутата Украины»;
«О Национальном банке Украины»;
«О Кабинете Министров Украины»;
«О государственной службе»;
«О дипломатической службе»;
«О службе в органах местного самоуправления»;
«О судебной экспертизе»;
«О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»;
«О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов»;
«О научной и научно-технической деятельности»;
«О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»;
постановления Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года № 379/95-ВР «Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины».
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