Українцям пояснили, до яких пенсій застосовуватимуть обмежувальні коефіцієнти

Для посадовців, у кого пенсія більша за 23610 грн, застосовуватимуть обмежуючі коефіцієнти.

Фото: golos.com.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін встановив обмежувальні коефіцієнти для виплати спеціальних пенсій митниками, держслужбовцям, прокурорам, народним депутатам, членам уряду, дипломатам та іншим.

Пенсійний фонд України пояснив, що рішення про запровадження коефіцієнтів до пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн), тобто до тих пенсій, розмір яких перевищує 23 610 грн, ухвалено законом України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” (стаття 46).

Такі коефіцієнти застосовуються до пенсій, які призначено:

відповідно до Митного кодексу України,

законів України:

“Про прокуратуру”;

“Про статус народного депутата України”;

“Про Національний банк України”;

“Про Кабінет Міністрів України”;

“Про державну службу”;

“Про дипломатичну службу”;

“Про службу в органах місцевого самоврядування”;

“Про судову експертизу”;

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

“Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”;

“Про наукову і науково-технічну діяльність”;

“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР “Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України”.

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