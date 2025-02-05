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У справі прокурора Черкаської обласної прокуратури, якого викрили на хабарі в 41 тисячу доларів, завершено слідство

13:18, 5 лютого 2025
За гроші прокурор у змові зі спільником запропонував представнику компанії закрити два кримінальні провадження стосовно третіх осіб.
У справі прокурора Черкаської обласної прокуратури, якого викрили на хабарі в 41 тисячу доларів, завершено слідство
Фото: Черкаська обласна прокуратура
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НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі стосовно прокурора Черкаської обласної прокуратури та громадянина, яких викрили на одержанні 41 тисячі доларів. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Встановлено, що начальник відділу Черкаської обласної прокуратури за попередньою змовою з фізичною особою підбурив представника компанії надати їм грошові кошти за вчинення дій в інтересах третіх осіб з використанням свого службового становища, а саме за прийняття рішень про закриття двох кримінальних проваджень. За вчинення цих дій особи отримали від представника компанії 41 тисячу доларів.

Проте з’ясувалося, що наміру вирішувати питання не було, а отримані шляхом обману кошти вони привласнили.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у справі здійснювало ДБР. У листопаді 2024 року кримінальне провадження було передано до НАБУ за підслідністю.

За даними ЗМІ, мова йде про прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Черкаської обласної прокуратури Антона Грекова.

Як повідомлялося раніше, ВАКС зменшив заставу і продовжив обов'язки прокурору Черкаської обласної прокуратури Грекову.

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НАБУ хабар САП прокурор Черкаси

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