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Lexus та квартира: у поліцейського з Харкова виявили необґрунтованих активів на 7,8 млн грн

12:42, 5 лютого 2025
Прокурори САП заявили позов до Вищого антикорупційного суду про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.
Lexus та квартира: у поліцейського з Харкова виявили необґрунтованих активів на 7,8 млн грн
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на 7,8 млн грн у патрульного поліцейського Харківського районного управління ГУ Національної поліції України в Харківській області.

У НАЗК зазначають, що подружжя правоохоронця володіють автівкою Lexus LX 450, 2018 року випуску вартістю 3,7 млн грн, а також квартиру у місті Харкові вартістю 5,8 млн грн.

«Аналіз законних доходів та заощаджень свідчить, що вони були спроможні накопичити активів на близько 1,6 млн грн. Ця сума лише частково покриває витрати на придбання вказаного майна. Походження 7,8 млн грн інших коштів невідома», - заявили у НАЗК.

Також там додали, що прокурори САП заявили позов до Вищого антикорупційного суду про визнання  активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

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Національна поліція НАЗК

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