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Буде кілька жорстких пакетів — Володимир Зеленський провів засідання РНБО і анонсував нові санкції

12:11, 5 лютого 2025
Зеленський провів засідання РНБО, де обговорили програми підтримки населення й бізнесу та ухвалили рішення про нові санкції.
Буде кілька жорстких пакетів — Володимир Зеленський провів засідання РНБО і анонсував нові санкції
Фото: Офіс Президента
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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було розглянуто низку економічних питань і посилення санкцій. Про це повідомляє Офіс Президента. 

В першу чергу обговорили питання підтримки громадян та українського бізнесу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко прозвітували про реалізацію державних програм, таких як «єПідтримка», «єОселя», «Зроблено в Україні», «Національний кешбек», а також ініціатив з підтримки вчителів і забезпечення безкоштовного харчування для школярів. За програмою «єПідтримка» вже виплачено майже 13 млрд грн українським родинам, які подали заявки.

Крім того, програмою «Національний кешбек» скористалися понад 5 мільйонів українців.

«Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду. Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня», – сказав Президент.

На засіданні РНБО приділили увагу фінансовій стійкості та дисципліні. Зеленський доручив урегулювати дисбаланс імпорту та експорту.

«Слід створювати значно більше можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати й щодо інших галузей», – наголосив Президент.

Також ішлося про залучення партнерів, зокрема з Європи, для створення безпечних умов економічної діяльності – гуманітарного розмінування, розмінування аграрних земель, протиповітряного захисту українських міст.

Крім того, керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко та голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін доповіли щодо фінансової чистоти в країні. 

За підсумками засідання РНБО ухвалено рішення про нові санкції. 

«Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів», – підсумував Президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський ввів санкції проти Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Євгенія Мураєва. Глава держави підписав укази про санкції проти, як він зазначив, пропагандистів та осіб, які працюють на РФ.

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Володимир Зеленський РНБО

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