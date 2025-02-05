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Будет несколько жестких пакетов — Владимир Зеленский провел заседание СНБО и анонсировал новые санкции

12:11, 5 февраля 2025
Зеленский провел заседание СНБО, где обсудили программы поддержки населения и бизнеса и приняли решение о новых санкциях.
Будет несколько жестких пакетов — Владимир Зеленский провел заседание СНБО и анонсировал новые санкции
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором был рассмотрен ряд экономических вопросов и усиление санкций. Об этом сообщает Офис Президента.

В первую очередь, обсудили вопросы поддержки граждан и украинского бизнеса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко отчитались о реализации государственных программ, таких как «еПоддержка», «еОселя», «Сделано в Украине», «Национальный кэшбек», а также инициатив по поддержке учителей и обеспечению бесплатного питания для еды. По программе «еПоддержка» уже выплачено почти 13 млрд грн украинским семьям, подавшим заявки.

Кроме того, программой «Национальный Кэшбэк» воспользовались более 5 миллионов украинцев.

«Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки. И это будет – я дал соответствующие поручения правительству. Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта», – сказал Президент.

На заседании СНБО было уделено внимание финансовой устойчивости и дисциплине. Зеленский поручил урегулировать дисбаланс импорта и экспорта.

«Следует создавать гораздо больше возможностей для производства в Украине, для поддержки всех форм экономической деятельности в Украине. Так же, как мы уже заводим иностранные инвестиции в производство оружия, чиновники должны работать и в других отраслях», – подчеркнул Президент.

Речь также шла о привлечении партнеров, в частности из Европы, для создания безопасных условий экономической деятельности – гуманитарного разминирования, разминирования аграрных земель, противовоздушной защиты украинских городов.

Кроме того, руководитель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко и глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин доложили о финансовой чистоте в стране.

По итогам заседания СНБО было принято решение о новых санкциях.

«Принято на СНБО и решение о санкциях. Списки – вскоре. Будет несколько жестких пакетов», – подытожил Президент.

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Владимир Зеленский СНБО

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